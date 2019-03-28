Около 40 млрд рублей за пять лет направят на ремонт дорог Вологодчины

28.03.19 11:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 марта. Interfax-Russia.ru - Более 2,5 тыс. км дорог отремонтируют в Вологодской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В Вологодской области за годы реализации национального проекта планируется отремонтировать 2,5 тыс. км региональных дорог. Также будут построены, реконструированы и отремонтированы объекты в Вологодской и Череповецкой агломерациях: 77,3 км дорог - в Вологде, 106,9 км - в Череповце и Череповецком районе", - цитирует пресс-служба начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрея Накрошаева.

В релизе отмечается, что в общей сложности с 2019 по 2024 годы на реализацию проекта на территории области планируется выделить порядка 40 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Также на 2019 год уже определен конкретный перечень дорог. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составит порядка 3,5 млрд рублей: 2,25 млрд - из федерального бюджета, 927 млн - из регионального, 346 млн рублей - из местных бюджетов.

"Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 32,3% до 40,6%, а долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям в Вологодской и Череповецкой городских агломерациях, - с 39,7% до 85%", - резюмировал А.Накрошаев.