На Вологодчине установили штрафы для юрлиц за нарушения при обращении с ТКО

15.04.19 15:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области приняли решение установить штрафные санкции для юридических лиц за нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания с главами муниципалитетов в понедельник.

"Мы установили штрафные санкции. За каждый факт несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления для юридических лиц (региональных операторов, перевозчиков, управляющих компаний) предусмотрен штраф от 100 до 250 тыс. рублей", - сказал глава региона.

Кроме того, введен штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором обязательств по обращению с ТКО. Также за нарушение нормативных правовых актов в сфере обращения с ТКО для юридических лиц предусмотрен штраф от 20 до 50 тыс. рублей.

Губернатор Вологодчины потребовал от региональных операторов повысить скорость реагирования на обращения граждан и поручил создать при департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области центр немедленного реагирования.

О.Кувшинников также подчеркнул необходимость усилить работу муниципальных образований по обеспечению вывоза и утилизации бытовых отходов. "Предлагаю органам местного самоуправления установить необходимое количество бункеров для накопления, организовать новые площадки. Контейнеры должны быть везде, где они необходимы, в том числе там, где ранее не осуществлялся сбор отходов", - отметил губернатор.

"Мною принято решение выделить 230 млн рублей в виде дотаций на покупку 11 тыс. евроконтейнеров и 1,5 тыс. бункеров, что закроет потребность в контейнерах и бункерах", - подчеркнул О.Кувшинников.

Также в ходе совещания глава региона сообщил о решении предоставить многодетным семьям Вологодчины стопроцентную льготу на вывоз ТКО с 1 мая. По его словам, в области с 1 января также введены льготы на вывоз мусора для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и других категорий граждан.

Как сообщалось, ранее прокуратура региона признала необоснованными тарифы на вывоз и утилизацию мусора, установленные в регионе с 1 января 2019 года. По итогам проверки ведомство принесло протесты на приказы начальника департамента ТЭК Вологодской области. Также о выявленных нарушениях был проинформирован губернатор Вологодчины.

Как О.Кувшинников ранее сообщал в интервью "Интерфаксу", изначально для региона был установлен тариф на вывоз мусора: по Восточной зоне - 173 рубля с человека в месяц, в Западной зоне - 140,28 рублей с человека в месяц. "В связи с большим количеством обращений граждан правительство области приняло решение снизить плату в Восточной зоне области до 140,28 рублей для городского населения и до 112 рублей для сельского населения", - отмечал глава региона.