Недостроенные 5-звездочные отели во Владивостоке продали по минимальной цене за 3,7 млрд рублей

15.04.19 18:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Парк-отель "Бурдугуз" приобрело два недостроенных 5-звездочных гостиничных комплекса (начинали строиться под брендом Hyatt) во Владивостоке, заплатив за оба объекта 3,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Объекты выставлялись на аукцион с понижением цены 15 апреля на площадке "Российского аукционного дома" (РАД) повторно (запланированные на январь этого года торги не состоялись из-за отсутствия заявок).

На участие в аукционе, который планировалось провести по поручению АО "Дальневосточная инвестиционная группа" (100% принадлежит администрации Приморского края), было подано две заявки. Однако один из участников не был допущен к торгам, так как своевременно не внес задатков. В итоге аукцион не состоялся, а покупателем обоих лотов стало ООО "Парк-отель "Бурдугуз", отмечается в сообщении РАД.

В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.

Другим лотом являлся многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. Начальная цена этого лота составляла 5,5 млрд рублей, минимальная цена - 1,6 млрд рублей.

Оба объекта были приобретены по минимальной цене: 2,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Парк-отель "Бурдугуз" через ряд ООО контролируется ПАО "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ), которое, в свою очередь, входит в состав "Евросибэнерго". ООО "Парк-отель "Бурдугуз" управляет одноименной гостиницей близ Иркутска. Выручка компании в 2017 году составила 44,3 млн рублей, чистый убыток - 6,8 млн рублей.

"Важно, что на рынок гостиничного сервиса Дальнего Востока пришел такой серьезный оператор. Мы уверены, что административных компетенций, слаженной команды профессионалов, финансовых ресурсов приобретателя прав на объекты незавершенного строительства хватит, чтобы в кратчайшие сроки запустить данные гостиничные комплексы", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александра Конькова.

"Мы готовы помогать инвестору, в том числе оказывать содействие во взаимодействии с федеральными, региональными и городскими властями, задействовать необходимые меры господдержки, решать организационные вопросы", - добавил он.

Строительство двух пятизвездочных гостиниц - отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурный - было начато в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке.

В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.