Самовыдвиженцам разрешили участвовать в выборах губернатора Забайкалья наравне с партийными кандидатами

17.04.19 11:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли во втором, окончательном чтении поправки в закон о выборах губернатора, которые разработал краевой избирком, сообщила в среду пресс-служба регионального парламента.

"Принципиальный момент нового закона - это возможность выдвижения кандидата на должность губернатора края в порядке самовыдвижения, а не только от политических партий, как было предусмотрено ранее", - говорится в сообщении.

В законе предусмотрен механизм подачи соответствующих документов и сбора подписей. Минимальный порог установлен в 0,5% от общего числа избирателей.

Вторая важная поправка в краевой закон о выборах губернатора касается процедуры голосования - теперь вместо открепительных удостоверений будет действовать механизм "мобильный избиратель".

"В 2018 году этот механизм был успешно апробирован и хорошо себя зарекомендовал, технические возможности у территориальных и участковых избирательных комиссий есть", - отмечается в сообщении.

Также, исходя из практики, с двух до трех недель увеличен срок проведения повторной избирательной кампании.

Кроме того, внесены изменения в порядок формирования избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Вместо разового платежа в размере от 1 и 10% от физических и юридических лиц соответственно в новой редакции закона зафиксирована сумма от 10% для физических и от 25% - для юридических лиц. Максимальный размер общего фонда кандидата остался прежним - 60 млн рублей.