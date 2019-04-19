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19.04.19 16:25
Охваченное огнем природного пожара забайкальское село Унда обесточено
"Свет отключили, водокачка не работает. Я сейчас на речке, помогаю пожарным заправлять (водой - ИФ) машины", - сказал Г.Акулов.
По его словам, от огня пострадала нижняя часть села, где плотная застройка и где складируются легковоспламеняющиеся запасы сена и дров. При этом он затруднился дать точную оценку масштабов бедствия.
"Храм, слава богу, не сгорел, он находится по ветру, на горе", - добавил священнослужитель.
МЧС РФ задействует авиацию для тушения пожара. "К вылету подготовлены два самолета Бе-200, два вертолета с водно-сливным устройством, также готовится к выдвижению пожарный поезд", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
На территории Забайкальского края введен режим ЧС.
"Тушение пожара осложняется высокой температурой (+20 градусов) и порывистым ветром с порывами до 28 м/сек со стороны Монголии, где бушует песчаная буря", - сказали в пресс-службе.
На месте работают силы местных пожарно-спасательных патрулей. В ГУ МЧС России развернут оперативный штаб. На место происшествия отправилась оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что природный пожар в Забайкалье уничтожил более трех десятков жилых домов, никто не пострадал. "В результате перехода природного пожара на населенный пункт в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели более 30 жилых домов. Всего в поселке находится 63 дома, из них 41 брошенный. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
В населенном пункте проживают 53 человека, все они эвакуированы автобусами в село Красная-Ималка и размещены в пункте временного размещения, расположенном в доме культуры села.
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