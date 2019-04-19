Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 13

19.04.19 19:42

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Более десятка человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

"Есть информация о том, что пострадали 13 человек. Из них двое тяжелых, четверо - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии", - сказал Р.Долгов.

Ранее сообщалось о пять пострадавших.

Он добавил, что информация уточняется, количество пострадавшие может увеличиться.

По данным Р.Долгова, пострадавшие получили ожоги, у тяжелых - от 39 до 55% тела. Возраст пострадавших - от 26 до 68 лет, детей среди них нет.

Пострадавшие находятся в районных больницах, но медики рассматривают возможность их доставки в Читу.

"Мы прорабатываем маршрутизацию. Вероятно, если позволят нам метеоусловия - шквалистый ветер является сложным для авиаперевозок - мы будем планировать эвакуацию", - добавил собеседник агентства.

К вылету готовы два вертолета Ми-8 медицины катастроф. Кроме того, могут быть задействованы два самолета малой авиации - Ан-2 и ТВС-2МС.

Ранее сообщалось о пять пострадавших.

Пожарные ликвидируют возгорания в восьми поселках Забайкальского края, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии, сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек. Кроме того, горит Даурский заповедник.

СКР и прокуратура проводят проверки. В крае введен режим ЧС.