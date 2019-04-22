Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от огня в Забайкалье

22.04.19 15:01

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате природных пожаров в Забайкалье.

"Распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров, от огня. Тем, кто находится в тяжёлом состоянии, соответственно, нужно оказывать медицинские услуги, в случае необходимости - путём направления в федеральные центры", - сказал Д.Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, ситуация в крае обсуждалась во время его встречи с главами МЧС и региона в субботу.

"Понятно, что нужно поддержать людей, которые лишились жилья. Сейчас решения принимаются на региональном уровне, но нужна и точная информация о количестве и сгоревших, и пострадавших домов, об ущербе другому имуществу", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал, что всего на настоящий момент повреждено огнём 152 жилых дома.

"Подано заявок на признание пострадавшими 798, идёт работа по сверке списков, начинаются выплаты из регионального бюджета, они начнутся уже сегодня", - сказал Ю.Трутнев.

В течение 10 дней будут сверены списки для того, чтобы оказать помощь на федеральном уровне, добавил он.

"Завтра вылечу на место, будем разбираться, в чем нужно помогать, изыскивать средства для предоставления жилья", - сказал Ю.Трутнев.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что в случае необходимости для помощи надо подключать федеральные ресурсы.

"Что касается утраченного имущества, все нужно оценить и подготовить предложения, особенно с учётом того, что бюджет края - достаточно проблемный и нужно понять, каким образом эти затраты "разнести", - сказал Д.Медведев.

Ранее в понедельник специальные комиссии приступили к оценке ущерба в населенных пунктах Забайкальского края, пострадавших от природных пожаров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Создано восемь комиссий по определению материального ущерба. Предварительный ущерб от пожаров составил 280 млн рублей. Все возгорания полностью ликвидированы", - говорится в сообщении.

По уточненным данным МЧС, огнем уничтожены более 110 домов, из них 94 жилых и 17 нежилых, а также 59 надворных построек.

"Социально-значимые объекты не пострадали", - отмечается в сообщении.

В правительстве Забайкальского края в понедельник сообщили, что пострадавшим от природных пожаров жителям региона выплатят единовременную помощь по 10 тыс. рублей.

"Из резервного фонда выделено 5,46 млн рублей на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей гражданам, пострадавшим в результате пожаров. Указанные выплаты будут направлены 546 пострадавшим, согласно предварительным спискам", - говорится в релизе.

Также сообщается, что сотовая связь работает во всех населенных пунктах, пострадавших при пожаре, кроме тех трех поселков, где такой связи не было до этого. Отмечается, что все перебои в работе сотовых операторов были вызваны отсутствием электроснабжения.

"Сегодня стационарной связи нет в трех населенных пунктах. Это село Шара Александрово Заводского района. Там жители остались без стационарной телефонной связи. В ближайшее время в поселении установят универсальный спутниковый таксофон. Также таксофон сгорел в селе Тасырхой Борзинского района. Нет стационарной телефонной связи и в селе Чиндагатай Александрово-Заводского района. Однако в этом поселении есть мобильная связь", - цитирует пресс-служба заместителя министра территориального развития Забайкальского края Дмитрия Шлидта.

Как сообщалось, 19-20 апреля степной пожар из Монголии, а также еще несколько природных возгораний, уничтожил более 100 домов в Забайкальском крае. Имущества лишилось более 400 человек. Ожоги и различные травмы получили 34 человека, из них четверо находятся в реанимации в ожоговом центре в Чите.

Пожары пришли в 17 населенных пунктов - города Балей и Борзя, села Среднеаргунск, Целинный, Унда, Хада-Булак, Тасырхой, Чиндант-2, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Гарда, Дылбырхей, Цугол, Верхние Ключи.

Сообщается также, что в Забайкалье создана масштабная группировка для защиты населенных пунктов от пожаров. В ее составе 835 человек и более 100 единиц техники, в том числе девять пожарных поездов, два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200.

Развернут пункт временного размещения на 100 человек в селе Шара Александрово-Заводского района, в котором остаются восемь погорельцев, остальные размещены у родственников и знакомых.

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации.