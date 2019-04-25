Путин поручил компенсировать жителям Забайкалья потерю скота из-за пожаров

25.04.19 09:57

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил включить в план ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае компенсационные выплаты за потерю скота.

"Этот вопрос, насколько я представляю, до конца еще не решен. Сразу вам говорю: нужно помочь людям и заплатить за эти потери", - сказал В.Путин на совещании по вопросу ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.

Он подчеркнул, что необходимо компенсировать людям потери сельскохозяйственных животных. "Народ небогато здесь живет, взять им (средства - ИФ), по сути, неоткуда, если по-честному сказать. Есть разные варианты, я понимаю, в том числе и льготное кредитование. Но оно более или менее бессмысленно, особенно в таких условиях, в которых люди оказались, когда у них уже ничего не осталось", - сказал В.Путин.

Он поручил "при формировании заявки финансовой на преодоление последствий ЧС включить и эту часть".

Президент подчеркнул, что тех граждан, которые потеряли жилье и хотят остаться на своей земле, нужно поддержать. "Необходимо с федерального уровня это желание поддержать и помочь людям. Мы с вами понимаем, что холода здесь быстро наступают, поэтому рассчитываю на то, что все наши действия по восстановлению поселков и инфраструктуры будут не только сформулированы быстро, но и быстро будут реализовываться", - сказал президент.