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25.04.19 10:06
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей
"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб - 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью - 320 млн рублей", - сказал А.Осипов на совещании по вопросу ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае, которое провел президент РФ Владимир Путин.
По его словам, порядка 70% населения края живет в населенных пунктах, а при большой протяженности края пожарных формирований не хватает. "У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов", - сказал врио губернатора.
Он обратился к президенту с просьбой за дополнительной финансовой поддержкой, которая поможет организовать соответствующие силы и средства.
Глава региона сообщил, что план работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен, и в ближайшее время будут завершены все подсчеты по социальным выплатам.
"Я думаю, на сегодня обратимся в правительство Российской Федерации по выделению нам финансирования соответствующего. Я думаю, что мы его получим, и в таком случае до 15 июня мы все выплаты социальные сделаем. Организацию работы по строительству жилья планируем завершить до 15 октября", - сказал он.
Восстановить разрушенные мосты региональные власти также планируют до 15 октября.
В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае врио губернатора Александр Осипов обратился к президенту с просьбой подписать указ о введении чрезвычайной ситуации в регионе, по аналогии с Дальним Востоком в 2012 году.
"Хорошо. Это можно сделать и, наверно, нужно. Совместно с правительством такой указ подготовим", - сказал В.Путин.
Глава государства подчеркнул, что природные пожары случаются ежегодно, в связи с чем алгоритм борьбы с ними и последствия уже известны.
"С начала этой весны в Дальневосточном федеральном округе ситуация с пожарами сложилась сложная. На прошлой неделе в вашем регионе из-за высокой температуры и сильного ветра пожары охватили 17 населенных пунктов в 13 муниципальных районах", - сказал президент.
Он обратил особое внимание, что пострадали жилые дома и постройки, "и, слава богу, удалось избежать жертв человеческих". "Достаточно быстро в целом отреагировали по сравнению с подобными тяжелыми ситуациями в прошлые годы", - отметил В.Путин.
Последствия пожаров, по его словам, должны быть ликвидированы максимально быстро и эффективно. "Прежде всего в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Так было всегда, надеюсь, так будет и на этот раз", - сказал глава государства.
Президент отметил, что необходим план "конкретных действий по восстановлению жилья пострадавших" и выполнен он должен быть, "не дожидаясь холодов".
В.Путин сообщил, что губернатор Забайкальского края пообещал подготовить такой план до 10 мая. "В сентябре приеду и посмотрю, как он реализуется", - сказал В.Путин
После того, как план будет подготовлен, отметил президент, он ждет соответствующего доклада. "Соберемся у меня в Москве, и я хочу, чтобы вы мне этот план доложили", - сказал глава государства, заметив, что затем уже в сентябре намерен проинспектировать реализацию плана.
Глава государства особо подчеркнул, что пострадавшие граждане должны получить все предусмотренные законом денежные выплаты, а также должен быть решен вопрос с восстановлением утраченных документов.
"И, конечно, прошу оказать помощь сельхозпроизводителям, которым стихия нанесла ущерб", - сказал В.Путин.
Президент предложил включить в план ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае компенсационные выплаты за потерю скота.
"Этот вопрос, насколько я представляю, до конца еще не решен. Сразу вам говорю: нужно помочь людям и заплатить за эти потери", - сказал В.Путин на совещании по вопросу ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.
Он подчеркнул, что необходимо компенсировать людям потери сельскохозяйственных животных. "Народ небогато здесь живет, взять им (средства - ИФ), по сути, неоткуда, если по-честному сказать. Есть разные варианты, я понимаю, в том числе и льготное кредитование. Но оно более или менее бессмысленно, особенно в таких условиях, в которых люди оказались, когда у них уже ничего не осталось", - сказал В.Путин.
Он поручил "при формировании заявки финансовой на преодоление последствий ЧС включить и эту часть".
Президент подчеркнул, что тех граждан, которые потеряли жилье и хотят остаться на своей земле, нужно поддержать. "Необходимо с федерального уровня это желание поддержать и помочь людям. Мы с вами понимаем, что холода здесь быстро наступают, поэтому рассчитываю на то, что все наши действия по восстановлению поселков и инфраструктуры будут не только сформулированы быстро, но и быстро будут реализовываться", - сказал президент.
После совещания в Чите Путин отдельно побеседовал с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.
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