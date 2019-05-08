Более 6 тыс. порций солдатской каши приготовят 9 мая в амурском Белогорске

08.05.19 08:54

© РИА Новости. Павел Львов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие Восточного военного округа в день празднования Победы в Великой Отечественной войне приготовят в Белогорске Амурской области 6 тыс. порций солдатской каши, сообщает пресс-служба округа.

Белогорск, не являясь столицей региона, единственный в Приамурье входит в список городов России, где Парад Победы проходит с участием военной техники. В городе расположен штаб амурского общевойскового объединения.

"Для приготовления 6 тыс. порций каши военные развернут шесть полевых кухонь. Для приготовления угощения будут задействованы лучшие военные повара гарнизона", - говорится в сообщении.

Муниципалитетом города заготовлено 270 кг гречки, 540 банок тушенки, 184 пачки маргарина, 4,5 кг соли и столько же чая, 360 булок хлеба, 25 кг лука и моркови, 45 кг сахара. Солдатской кашей будут угощать в городском парке культуры и отдыха, где установлены две палатки со столами.