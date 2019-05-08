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08.05.19 08:54
Более 6 тыс. порций солдатской каши приготовят 9 мая в амурском Белогорске
Белогорск, не являясь столицей региона, единственный в Приамурье входит в список городов России, где Парад Победы проходит с участием военной техники. В городе расположен штаб амурского общевойскового объединения.
"Для приготовления 6 тыс. порций каши военные развернут шесть полевых кухонь. Для приготовления угощения будут задействованы лучшие военные повара гарнизона", - говорится в сообщении.
Муниципалитетом города заготовлено 270 кг гречки, 540 банок тушенки, 184 пачки маргарина, 4,5 кг соли и столько же чая, 360 булок хлеба, 25 кг лука и моркови, 45 кг сахара. Солдатской кашей будут угощать в городском парке культуры и отдыха, где установлены две палатки со столами.
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