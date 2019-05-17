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17.05.19 13:01
Ливни с грозами и сильный ветер прогнозируются в Приамурье
Региональный главк МЧС России со ссылкой на областной гидрометцентр сообщает, что в связи с выходом южного циклона 19-21 мая сильные дожди и грозы будут сопровождаться ветром до 18-23 м/с.
Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики направлена информация об ухудшении погодных условий и возможном возникновении аварийных ситуаций.
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