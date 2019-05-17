Ливни с грозами и сильный ветер прогнозируются в Приамурье

17.05.19 13:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 мая. Interfax-Russia.ru - Южные и центральные районы Амурской области в конце текущей недели окажутся во власти циклона, который принесет ливни с грозами и шквалистый ветер.

Региональный главк МЧС России со ссылкой на областной гидрометцентр сообщает, что в связи с выходом южного циклона 19-21 мая сильные дожди и грозы будут сопровождаться ветром до 18-23 м/с.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики направлена информация об ухудшении погодных условий и возможном возникновении аварийных ситуаций.