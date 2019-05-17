В одном из районов Хабаровского края введен режим ЧС из-за крупного пожара

17.05.19 15:16

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Советско-Гаванском районе Хабаровского края установлен четвертый класс пожарной опасности и введен режим чрезвычайной ситуации из-за риска дальнейших возгораний, сообщает региональное правительство.

"Пожар площадью 4,5 тысячи га тушат сотрудники лесоохраны в Советско-Гаванском районе. Возгорание возникло накануне и за сутки успело набрать силу. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС в лесах", - говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

К вечеру 17 мая на территории Хабаровского края продолжают действовать пять лесных пожаров в Амурском, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Их тушат 108 человек, используется 22 единицы техники.