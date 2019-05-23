Стройку на космодроме "Восточный" возобновят в июне - Рогозин

23.05.19 19:31

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство второй очереди космодрома "Восточный" начнется в июне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В июне мы разворачиваем второй этап работы по космодрому Восточный. Строим стартовый комплекс под ракету "Ангара", дальше следующий этап - это сверхтяжелый класс", - сказал Рогозин, выступая в четверг с лекцией в МГУ.

Кандидатом на строительство второй очереди космодрома Восточный может стать компания "Крокус", заявил в апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Вы знаете, что расторгается контракт с ПСО "Казань", которая была выбрана единственным исполнителем осенью прошлого года. Возможно, кандидатом на строительство будет "Крокус" господина Агаларова", - сказал Борисов.