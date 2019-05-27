Путин поддержал проект морского порта Янтарный в Калининградской области

27.05.19 11:01

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал проработку проекта по созданию глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, это следует из визы на письме помощника президента Андрея Белоусова, направленном президенту в середине мая, в котором Белоусов предложил рекомендовать правительству региона до 1 июля разработать и представить в правительство РФ бизнес-план проекта, а к 1 сентября Белый дом должен рассмотреть возможность участия государства в проекте и привлечения зарубежных инвесторов.

Строительство глубоководного морского порта обсуждается с 2000-х годов. В 2014 году проект решили развивать в два этапа: грузопассажирский терминал в Пионерском, затем морской порт в Янтарном.

В 2018 году началась реализация проекта в Пионерском, а проект в Янтарном отложили до появления инвестора. В начале 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион попросил руководство страны о реализации проекта. По его словам, в составе порта планируется контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и "другие терминалы".

В правительстве Калининградской области "Коммерсанту" подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном, отказавшись комментировать детали. Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова Сергей Извольский сообщил газете, что соответствующие предложения получены и перенаправлены в Минтранс, где изданию также подтвердили получение документа.

Предполагается, что мощность порта может составить 48 млн тонн, общая стоимость проекта - 200 млрд рублей с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 млрд рублей - из бюджета. В письме отмечается, что для реализации проекта в числе прочего требуется доказать эффективность перевозок грузов относительно иных портов РФ, включая подтверждение заявленного грузооборота и механизмы минимизации рисков, связанных с перевозками грузов через Белоруссию и Литву.