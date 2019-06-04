Меры безопасности усилят в мэрии Южно-Сахалинска после нападения местного жителя с топором

04.06.19 12:38

© РИА Новости. Анастасия Макарычева

4 июня. Interfax-Russia.ru - Мэрия Южно-Сахалинска собирается повысить меры безопасности персонала после нападения жителя Холмска с топором в понедельник на одного из сотрудников, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в административном здании мэрии Южно-Сахалинска, ответственным структурам муниципалитета поручено разработать и представить до конца недели предложения по повышению безопасности персонала", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о поощрении сотрудников мэрии, которые с риском для жизни обезвредили нападавшего, оперативно вызвали полицию, медиков и оказали первую помощь пострадавшему коллеге.

"С семьей пострадавшего сотрудника, госпитализированного после случившегося, также поддерживается постоянная связь", - отмечает пресс-служба.

В мэрии указали, что что, судя по записям камер видеонаблюдения в холле, "нападению не предшествовала какая-либо конфликтная ситуация, напавший житель Холмска никогда прежде не обращался с каким-либо вопросом на прием к мэру или вице-мэрам, не направлял никаких письменных заявлений".

"После обращения к консультанту с вопросом о том, как попасть на прием, ему была предоставлена исчерпывающая информация о графике и принципах записи на личный прием граждан в муниципалитете. Заявитель направился к выходу и напал на мужчину (сотрудника мэрии - ИФ), который до момента нанесения ударов не вступал в диалог с этим гражданином и не комментировал происходящее", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, существующая система охраны не позволила нападавшему пройти дальше холла здания. Здание охраняет специализированное предприятие, на посту охраны сидит сотрудник частного охранного агентства.

Как сообщалось, 31-летний житель Холмска в понедельник во второй половине дня в холле мэрии напал на сотрудника с топором, нанеся ему не менее пяти рубленных ран на голове, спине и груди. Нападавший задержан, в отношении него заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие устанавливает мотивы совершенного преступления и ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.