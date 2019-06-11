Раритетные автомобили и конные экипажи в цветах проедут по Петербургу

11.06.19 13:21

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 июня. Interfax-Russia.ru - В Петербурге во вторник открывается фестиваль цветов, сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Петербуржцы и гости города смогут понаблюдать за процессом подготовки к фестивалю, принять участие в интерактивной программе и создать цветочные экспозиции, которые станут частью арт-объектов.

В среду состоится парад цветов. Участниками шествия станут модели в цветочных костюмах, а также платформы, раритетные автомобили и конные экипажи, декорированные цветами.

В этот же день на Невском проспекте состоится выступление лучших оркестров России и специального гостя мероприятия - Военного оркестра Королевской гвардии Омана.

"Завершением дня станет большой гала-концерт "Бал цветов" с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены. Под популярные классические мелодии флористы продемонстрируют работы в конкурсных номинациях: лучший букет, лучшая цветочная прическа, лучший цветочный костюм, лучшее оформление блюда, лучший цветочный зонт, лучшая платформа и лучшее цветочное панно", - говорится в сообщении.