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11.06.19 13:21
Раритетные автомобили и конные экипажи в цветах проедут по Петербургу
Петербуржцы и гости города смогут понаблюдать за процессом подготовки к фестивалю, принять участие в интерактивной программе и создать цветочные экспозиции, которые станут частью арт-объектов.
В среду состоится парад цветов. Участниками шествия станут модели в цветочных костюмах, а также платформы, раритетные автомобили и конные экипажи, декорированные цветами.
В этот же день на Невском проспекте состоится выступление лучших оркестров России и специального гостя мероприятия - Военного оркестра Королевской гвардии Омана.
"Завершением дня станет большой гала-концерт "Бал цветов" с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены. Под популярные классические мелодии флористы продемонстрируют работы в конкурсных номинациях: лучший букет, лучшая цветочная прическа, лучший цветочный костюм, лучшее оформление блюда, лучший цветочный зонт, лучшая платформа и лучшее цветочное панно", - говорится в сообщении.
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