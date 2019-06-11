Суд арестовал вице-мэра Якутска, обвиняемого в получении взятки

11.06.19 14:14

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 июня. Interfax-Russia.ru - Заместителю главы Якутска Василию Гоголеву предъявили обвинение в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Якутии.

Гоголев обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Еще двое фигурантов дела - генеральный директор "Утум-инвест" Георгий Карамзин и его подчиненная Татьяна Самсонова - обвиняются по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По ходатайству следствия Гоголев и Карамзин заключены под стражу, в отношении Самсоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечается в сообщении.

На время следствия Гоголев отстранен от должности.

По данным следствия, Гоголев, курируя вопросы капитального строительства в городе Якутске, получил от ООО "Строй-Академия" взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме в размере 1 тыс. 491 кв. м на сумму 114 миллионов рублей. Взятка была получена за увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве.

Как считает следствие, взятку передали посредники Карамзин и Самсонова в пользу строительной фирмы ООО "Утум-Инвест". Ее владельцем и учредителем являлся Гоголев до назначения на должность заместителя главы города в сентябре 2018 года.

Отмечается, что следственные органы не препятствуют деятельности "Утум-инвест" и "Строй-Академия", которые занимаются строительством.

"Строительство вновь вводимых объектов данными предприятиями должно производиться без каких-либо ограничений в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, замглавы получил от коммерческого предприятия, занимающегося строительством многоквартирного жилого дома, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1,491 тыс. квадратных метров на сумму 114 млн рублей. Он и его сообщники были задержаны.