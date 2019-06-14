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14.06.19 06:13
Магаданской области необходимо более 500 млн руб. на расселение трех закрывающихся поселков
На встрече с председателем областной думы Сергеем Абрамовым, Бондарь отметила, что речь идет о трех неперспективных поселках - Мадаун, Транспортный и им. Гастелло Тенькинского городского округа.
Ранее, по ее словам, она направила обращение в Минэкономразвития по вопросу согласования закрытия поселков.
"Министерство подтвердило позицию о необходимости расселения этих поселков. Также в поддержку высказались Министерство финансов РФ и Минвостокразвития. Проект распоряжения сейчас находится на утверждении в правительстве РФ. Я написала письмо и председателю правительства РФ о том, что необходимо процесс ускорить - мы хотим, чтобы средства были заложены в федеральном бюджете 2020 года", - сказала депутат.
В свою очередь, в пресс-службе регионального парламента агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что в поселках проживают 435 семей. На их расселение требуется 508 млн руб.
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