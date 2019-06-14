Глава Вологодчины предложил давать льготную ипотеку семьям при рождении первого ребенка

14.06.19 15:28

© РИА Новости. Нина Зотина

14 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Вологодской области выступил с инициативой предоставления льготной ипотеки семьям при рождении первого ребенка, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее заявление губернатор Олег Кувшинников сделал в пятницу, выступая на пленарном заседании III Форума женщин Северо-Западного федерального округа.

"По моей инициативе стартовала программа по льготному ипотечному кредитованию на вторичном рынке, в рамках которой мы компенсируем семьям часть процентной ставки. Таким образом, мы дополнили федеральную программу, которая сегодня касается только новостроек. Но если изначально заявиться на участие в программе могли семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, то сегодня я предлагаю расширить действие программы и предоставлять льготную ипотеку уже при рождении первого ребенка", - цитирует пресс-служба Кувшинникова.

В настоящее время в Вологодской области за счет регионального бюджета семьям, в которых с начала года родился второй или последующий ребенок, компенсируют 3% от установленных ставок при покупке квартиры на вторичном рынке. Губернатор поручил оперативно внести изменения в законодательство, предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы уже осенью 2019 года новая мера поддержки семей, в которых родились первенцы, также заработала.

Кроме того, Кувшинников предложил увеличить финансирование льготного питания школьников из многодетных и малоимущих семей в Вологодской области с 35 до 50 рублей в день. Соответствующие поправки в бюджет региона будут внесены в ближайшее время, планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября.

III Форум женщин Северо-Западного федерального округа проходит в Вологде 13-14 июня и посвящен реализации ключевых национальных проектов. Его участницами стали более 700 женщин-лидеров, которые представляют разные сферы, в том числе: образование и науку, здравоохранение и культуру, экономику и спорт, ветеранские и молодежные общественные организации. Мужчины участвуют в Форуме в качестве приглашенных экспертов.