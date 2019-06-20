Порты Ванино и Советская Гавань могут быть объединены в 2020 году

20.06.19 06:46

© РИА Новости. Сергей Субботин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Хабаровского края совместно с министерством транспорта РФ и администрацией морских портов Охотского моря и Татарского пролива прорабатывают вопрос об объединении портов Ванино и Советская гавань, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Немытов.

"Федеральным агентством морского и речного транспорта разработан план мероприятий по изменению территории морских портов РФ", - сообщил Немытов на заседании совета по поддержке экспорта при губернаторе Хабаровского края.

Он уточнил, что решение данного вопроса запланировано на 2020 год.