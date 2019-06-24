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24.06.19 10:30
В морге районной больницы в Заполярье родственникам по ошибке выдали не те тела
По словам официального представителя ведомства Анжелики Черногубовой, поводом для начала проверки послужили обращения от родственников усопших.
"Обращения поступили 20 июня. Прокуратура Апатитов ведет проверку соблюдения законодательства в деятельности медицинского учреждения, выясняются все обстоятельства произошедшего, по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала Черногубова.
Кроме того, проверку по данному факту также проводит СКР по Мурманской области.
Комментарием Минздрава Мурманской области "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
По данным местных СМИ, из-за путаницы двух женщин уже похоронили в чужих могилах. Об ошибке стало известно, когда в морг прибыли родственники третьей усопшей. Возмущенные родственники обратились в правоохранительные органы и прокуратуру.
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