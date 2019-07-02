Таможни Благовещенска и Хэйхэ до конца лета будут работать в общем режиме работы

02.07.19 16:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 июля. Interfax-Russia.ru - Пункты пропуска Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай) перешли на единый временной режим работы, который позволит увеличить поток туристов и грузов, сообщает во вторник Минэкономразвития и внешних связей Амурской области.

"По договоренности рабочих групп Амурской области и провинции Хэйлунцзян проводится эксперимент по синхронизации времени работы пунктов пропуска Благовещенск-Хэйхэ. До 31 августа пункты пропуска будут работать с 8:00 до 21:00 (амурское время). Это позволит удлинить время перевозок, что особенно актуально с началом летней навигации и открытием нового туристического сезона", - говорится в сообщении.

Первый теплоход в Хэйхэ будет отправляться в 08:30 по местному времени, последний рейс из Китая в Приамурье в 18:30.

До этого синхронности в работе пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ не было. Сотрудники пункта пропуска в Приамурье работали с 08:00 до 21:00, китайские таможенники - с 08:30 до 18:00 (пассажирское направление), с 08:30 до 18:30 (грузовое направление). Последний российский теплоход из города Хэйхэ возвращался в 17:30.

Ежедневно запланировано выполнение девяти рейсов, это на три рейса больше, чем в прошлом сезоне. Как сообщалось, впервые таможенники Хэйхэ и Благовещенска попробовали работать синхронно в прошлом году, эксперимент продолжался с 15 мая по 15 июня.