Росрыболовство не обсуждает распространение аукционов на другие виды биоресурсов

10.07.19 15:34

© РИА Новости. Александр Вильф

10 июля. Interfax-Russia.ru - Вопрос о распространении аукционной формы распределения квот на другие виды биоресурсов не обсуждается, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах III международного рыбопромышленного форума в среду.

"Не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли введение аукционной формы распределения квот на другие виды биоресурсов.

"Есть соответствующее решение правительства по исключению этого пункта из плана мероприятий по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, - сказал он. - Решение принято. Крабы - да, остаются, 50% квоты будет распределено на аукционной основе, по остальным видам водных биоресурсов принято решение, что реализация этой программы будет неэффективна".

По его словам, отрасль "достаточно хорошо" развивается за счёт инвестиционных квот.

"Принято решение о возможном включении дополнительных видов биоресурсов в эту программу. Но точно не будет подниматься и обсуждаться вопрос по продаже долей квот других видов водных биоресурсов", - подчеркнул он.

После того, как было принято решение о "крабовых аукционах", в отрасли возникло опасение, что на аукционы будут выставляться и другие виды биоресурсов.

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет.

В августе 2018 года правительство утвердило "дорожную карту" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ. Документ предполагал введение распределения 50% объема квот добычи краба, ранее распределявшегося по "историческому принципу", путем проведения аукциона в электронной форме.

Кроме того, среди мероприятий "дорожной карты" значилась разработка предложений, предусматривающих механизм выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в три-пять лет) части квот (из ранее распределявшегося по "историческому принципу" объема квот) для распределения на аукционе в электронной форме.