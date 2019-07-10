Заплатить за оскорбление: Россия может наказать Грузию санкциями
  
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
   
Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.07.19 15:34

Росрыболовство не обсуждает распространение аукционов на другие виды биоресурсов

© РИА Новости. Александр Вильф
10 июля. Interfax-Russia.ru - Вопрос о распространении аукционной формы распределения квот на другие виды биоресурсов не обсуждается, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах III международного рыбопромышленного форума в среду.

"Не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли введение аукционной формы распределения квот на другие виды биоресурсов.

"Есть соответствующее решение правительства по исключению этого пункта из плана мероприятий по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, - сказал он. - Решение принято. Крабы - да, остаются, 50% квоты будет распределено на аукционной основе, по остальным видам водных биоресурсов принято решение, что реализация этой программы будет неэффективна".

По его словам, отрасль "достаточно хорошо" развивается за счёт инвестиционных квот.

"Принято решение о возможном включении дополнительных видов биоресурсов в эту программу. Но точно не будет подниматься и обсуждаться вопрос по продаже долей квот других видов водных биоресурсов", - подчеркнул он.

После того, как было принято решение о "крабовых аукционах", в отрасли возникло опасение, что на аукционы будут выставляться и другие виды биоресурсов.

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет.

В августе 2018 года правительство утвердило "дорожную карту" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ. Документ предполагал введение распределения 50% объема квот добычи краба, ранее распределявшегося по "историческому принципу", путем проведения аукциона в электронной форме.

Кроме того, среди мероприятий "дорожной карты" значилась разработка предложений, предусматривающих механизм выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в три-пять лет) части квот (из ранее распределявшегося по "историческому принципу" объема квот) для распределения на аукционе в электронной форме.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию
.
  10.07.19 11:32
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции жалуются на недопуск к проверке подписей конкурентов
.
  10.07.19 09:44
Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю
.
  10.07.19 09:06
Киностудия им. Горького распродаст свои земли в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей
.
  09.07.19 16:56
Генпрокуратура отметила улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево
.
  09.07.19 14:28
Первый после установки органа концерт может пройти в Зарядье до конца года
.
  09.07.19 14:16
Самый большой в мире велосипед выстроят из людей на Васильевском спуске
.
  09.07.19 14:09
Володин написал статью о "живой Конституции"
.
  09.07.19 12:56
Москалькова заявила о необходимости предоставления льгот для "айтишников"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket