Музей льна открылся в Псковской области

12.07.19 10:33

© РИА Новости. Илья Тимин

12 июля. Interfax-Russia.ru - Уникальный музей, рассказывающий об истории льноводства, появился в Псковской области, сообщает Информационный туристский центр региона.

В экспозиции музея в Печорах можно увидеть не только льняные ткани и традиционную одежду, но и старинные прялки и даже бумагу изо льна. В центре выставочной экспозиции - макет, изображающий льняные поля.

"Открытие такого музея в Псковской области особенно символично, ведь на протяжении длительного времени наш регион был одним из центров по производству льна. В музее представлены все этапы производства этой культуры: от выращивания до начала производства льна", - цитирует инфоцентр руководителя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова на открытии учреждения.

В музее можно посмотреть коллекцию женской и мужской одежды изо льна. В стихотворной форме с элементами театральной постановки здесь расскажут про выращивание растения и про множество возможностей его применения.