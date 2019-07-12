Музей "Царское Село" будет продавать электронные билеты по паспорту для борьбы с перекупщиками

12.07.19 11:11

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Государственный музей-заповедник "Царское Село" перешел на продажу электронных билетов по паспорту в целях борьбы с перекупщиками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Это касается только электронных билетов. Раньше индивидуальные посетители не имели возможности купить эти билеты, потому что перекупщики буквально в первые минуты продажи скупали всё с целью перепродажи, и продавали их за сумасшедшие цены. В музей поступало много жалоб в связи с тем, что невозможно купить электронные билеты, и музей был вынужден пойти на этот шаг, чтобы защитить интересы индивидуальных посетителей и исключить спекуляцию электронными билетами. А просто прийти в музей и купить билет в кассе можно каждый день, хоть по нескольку раз", - пояснил собеседник агентства.

Новые правила вступили в силу с четверга. Теперь покупатель должен указать паспортные данные (для ребёнка - данные свидетельства о рождении) и в итоге получить именной билет. По одному документу можно купить электронный билет один раз в 30 дней. Это исключает возможность покупки подряд большого количества билетов с целью перепродажи.

На входе электронный билет можно обменять на обычный, но только при предъявлении паспорта. В противном случае электронный билет аннулируется, его стоимость не возвращается.