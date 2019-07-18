Ваше внутреннее дело: некоторые россияне смогут получить вторые паспорта - от Украины
  
Обвинения возвращаются: Россию снова обвинили в трагедии c малазийским Boeing-777
   
27 отказов: оппозиционеров не пустили на московские выборы из-за "мертвых душ"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.07.19 17:00

Правительство подключило Великий Новгород к эксперименту по tax free

© РИА Новости. Максим Блинов
18 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ добавило Великий Новгород к перечню регионов, где тестируется система tax free. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, количество регионов, где проводится пилотный проект по реализации системы tax free, было увеличено до 13.

Правительство также расширило список локаций в Москве, где действует система, добавив деревню Лапшинка поселения Московский и Ходынский бульвар. Великий Новгород присоединен к проекту без указания конкретных адресов.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

По данным, которые приводил Минпромторг, на конец 2018 года реализация товаров с услугой tax free была возможна в 385 магазинах 86 организаций розничной торговли РФ.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Минпромторг планирует распространить действие системы tax free на всю территорию РФ. "Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", - говорил глава Минпромторга Денис Мантуров в начале июня.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.07.19 09:02
Инна Чурикова оказалась в реанимации после падения со сцены
.
  19.07.19 08:50
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"
.
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы
.
  18.07.19 10:48
Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ
.
  18.07.19 10:33
В Москве растет число индивидуальных предпринимателей
.
  18.07.19 08:48
Акимов анонсировал выдачу электронных паспортов москвичам с июля 2020 года
.
  18.07.19 08:30
Арестованный Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
.
  17.07.19 17:10
Военный суд оставил под арестом сотрудника ФСБ Урусова, обвиняемого в разбое на сумму более 130 млн рублей
.
  17.07.19 16:56
Арест всем 24 украинским морякам продлен до конца октября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket