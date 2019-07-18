Правительство подключило Великий Новгород к эксперименту по tax free

18.07.19 17:00

© РИА Новости. Максим Блинов

18 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ добавило Великий Новгород к перечню регионов, где тестируется система tax free. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, количество регионов, где проводится пилотный проект по реализации системы tax free, было увеличено до 13.

Правительство также расширило список локаций в Москве, где действует система, добавив деревню Лапшинка поселения Московский и Ходынский бульвар. Великий Новгород присоединен к проекту без указания конкретных адресов.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

По данным, которые приводил Минпромторг, на конец 2018 года реализация товаров с услугой tax free была возможна в 385 магазинах 86 организаций розничной торговли РФ.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Минпромторг планирует распространить действие системы tax free на всю территорию РФ. "Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", - говорил глава Минпромторга Денис Мантуров в начале июня.