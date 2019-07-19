Бурейская ГЭС начала холостые сбросы воды из-за возросшего притока

19.07.19 12:58

© РИА Новости. Игорь Агеенко

19 июля. Interfax-Russia.ru - Бурейская ГЭС (принадлежит ПАО "РусГидро") начала холостые сбросы воды через водосливную часть плотины из-за увеличения притока воды в Бурейское водохранилище и ухудшения гидрологической обстановки, сообщает пресс-служба станции.

По информации Дальневосточного УГМС, к 23 июля приток воды в Бурейское водохранилище может вырасти из-за проливных дождей до 3000-5000 кубометров в секунду.

"Для поддержания противопаводковой емкости водохранилища, а также для пропуска паводковых вод открыты три затвора поверхностного эксплуатационного водосброса на три метра. Установленный режим работы станции не скажется на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды", - говорится в сообщении.

По данным на пятницу уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 253,44 м (нормальный подпорный уровень этой станции - 256 м). Величина притока за прошедшие сутки составила 1830 кубометров в секунду.

Сбросы на Бурейской ГЭС начались после соответствующего решения Росводресурсов.

Устье Буреи расположено ниже по течению реки Амур в 270 км от Благовещенска. Таким образом, увеличенный расход воды не влияет на паводковую обстановку в столице Приамурья и оказывает незначительное влияние на уровень Амура от устья до Хабаровска.

Бурейская ГЭС - крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке России. С 9 января 2008 года является филиалом "РусГидро". На станции установлено шесть гидроагрегатов, ее установленная мощность составляет 2010 МВт.