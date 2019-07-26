Границы ОЭЗ предложили расширить на всю территорию Магаданской области

26.07.19 09:54

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 июля. Interfax-Russia.ru - Режим Особой экономической зоны необходимо распространить на всю территорию Магаданской области, считает председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Такое заявление спикер сделал, подводя итоги весенней сессии регионального парламента в пятницу, сообщает пресс-служба областной думы.

"Анализируя 20-летнюю деятельность Особой экономической зоны, Абрамов подчеркнул необходимость дополнить этот механизм специально разработанными для ускоренного развития Дальнего Востока инструментами и расширить границы ОЭЗ на всю территорию области", -сказано в сообщении.

Спикер напомнил, что, обсуждая законодательное обеспечение режима зоны на "круглом столе" Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, который прошел в Магадане, парламентарии выразили твердое намерение совместно с администрацией Особой экономической зоны добиваться успешной реализации своих инициатив.

Вместе с тем, отмечает пресс-служба, Абрамов назвал недопустимой сложившуюся в минувшем году ситуацию, когда депутаты были фактически отстранены от формирования основных направлений программы развития Особой экономической зоны, предварительного обсуждения мероприятий и объемов их финансирования.

"Бездействовала созданная рабочая группа. А в результате сроки принятия программы оказались непозволительно затянутыми. Мы настояли на возобновлении деятельности рабочей группы. Ведь программа будущего развития территории - зона коллективной ответственности и заботы", - добавил Абрамов.

Особая экономическая зона - территория, которая расположена в административных границах города Магадана и на которой в соответствии с федеральным законом от 31 мая 1999 № 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Существование ОЭЗ позволяет ее участникам снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области, а за счет дополнительных средств, остающихся в распоряжение участников ОЭЗ, у предприятий есть возможность обновлять основные фонды.