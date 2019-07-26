Отсутствие требований: МЧС разработает правила безопасности для палаточных лагерей
  
Огни севера: почти 900 тыс. гектаров горит на севере Красноярского края
   
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.07.19 09:54

Границы ОЭЗ предложили расширить на всю территорию Магаданской области

© РИА Новости. Сергей Гунеев
26 июля. Interfax-Russia.ru - Режим Особой экономической зоны необходимо распространить на всю территорию Магаданской области, считает председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Такое заявление спикер сделал, подводя итоги весенней сессии регионального парламента в пятницу, сообщает пресс-служба областной думы.

"Анализируя 20-летнюю деятельность Особой экономической зоны, Абрамов подчеркнул необходимость дополнить этот механизм специально разработанными для ускоренного развития Дальнего Востока инструментами и расширить границы ОЭЗ на всю территорию области", -сказано в сообщении.

Спикер напомнил, что, обсуждая законодательное обеспечение режима зоны на "круглом столе" Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, который прошел в Магадане, парламентарии выразили твердое намерение совместно с администрацией Особой экономической зоны добиваться успешной реализации своих инициатив.

Вместе с тем, отмечает пресс-служба, Абрамов назвал недопустимой сложившуюся в минувшем году ситуацию, когда депутаты были фактически отстранены от формирования основных направлений программы развития Особой экономической зоны, предварительного обсуждения мероприятий и объемов их финансирования.

"Бездействовала созданная рабочая группа. А в результате сроки принятия программы оказались непозволительно затянутыми. Мы настояли на возобновлении деятельности рабочей группы. Ведь программа будущего развития территории - зона коллективной ответственности и заботы", - добавил Абрамов.

Особая экономическая зона - территория, которая расположена в административных границах города Магадана и на которой в соответствии с федеральным законом от 31 мая 1999 № 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Существование ОЭЗ позволяет ее участникам снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области, а за счет дополнительных средств, остающихся в распоряжение участников ОЭЗ, у предприятий есть возможность обновлять основные фонды.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.07.19 11:39
Многодетные семьи Москвы получат налоговые льготы
.
  26.07.19 10:40
Состояние Чуриковой остается тяжелым, сообщили в "Склифе"
.
  26.07.19 09:07
В Мосгорсуд подано почти 30 исков, оспаривающих решение избиркомов по выборам
.
  26.07.19 09:03
ЦБ РФ отозвал лицензию у РАМ банка, участника системы страхования вкладов
.
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином
.
  25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
.
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket