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30.07.19 06:52
Дети эвакуированы из загородного лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления
"Решение (об эвакуации - ИФ) принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Сама территория сухая. Эвакуированы 152 ребенка и 28 взрослых. Родители были оповещены", - приводятся в сообщении слова председателя эвакуационной комиссии Белогорска Галины Бурмистровой.
Очередная смена в лагере началась за три дня до эвакуации - 27 июля. Как только вода отступит, дети продолжат загородный отдых.
В Приамурье подтоплено 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 подворий. Эвакуированы около 1,3 тыс. человек, из них более 830 пережидают наводнение у родственников, остальные разместились в пунктах временного размещения. Паводковая волна сместилась к югу области.
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