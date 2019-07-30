Дети эвакуированы из загородного лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

30.07.19 06:52

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 июля. Interfax-Russia.ru - Более сотни детей эвакуированы утром во вторник из-за паводка из лагеря "Мелиоратор" в Амурской области, сообщает пресс-служба администрации города Белогорск.

"Решение (об эвакуации - ИФ) принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Сама территория сухая. Эвакуированы 152 ребенка и 28 взрослых. Родители были оповещены", - приводятся в сообщении слова председателя эвакуационной комиссии Белогорска Галины Бурмистровой.

Очередная смена в лагере началась за три дня до эвакуации - 27 июля. Как только вода отступит, дети продолжат загородный отдых.

В Приамурье подтоплено 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 подворий. Эвакуированы около 1,3 тыс. человек, из них более 830 пережидают наводнение у родственников, остальные разместились в пунктах временного размещения. Паводковая волна сместилась к югу области.