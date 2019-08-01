"Аэрофлот" может запустить дополнительный авиарейс между Москвой и Сахалином

01.08.19 16:05

© РИА Новости. Максим Блинов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что "Аэрофлот" сможет запустить дополнительный авиарейс на Сахалин из Москвы, пообещав обсудить эту тему с руководством авиакомпании.

На встрече с Медведевым исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал премьеру о работе региональных властей по развитию областного и межрегионального авиасообщения.

"В городах области мы пустили три новых маршрута. С 1 июня у нас три дополнительных маршрута появились межрегиональных, но мы не можем пока решить вопросы перелета в Москву. У нас сегодня два рейса, и люди не могут либо вылететь с островов, либо прилететь", - посетовал Лимаренко.

Он пояснил, что для решения этого вопроса "нужен еще один самолет". "Вот у нас сейчас два самолета в день летают, нам нужен третий. Нам нужно, чтобы к нам вернулся "Аэрофлот" - это принципиальная позиция", - заявил врио губернатора.

Премьер-министр в ответ заметил, что у авиакомпании "свои критерии - куда и как летать".

"Но раз вы с такой просьбой обращаетесь, я готов пару слов на эту тему руководству "Аэрофлота" сказать. Подготовьте мне на тему дополнительного рейса записку, я обсужу это с руководством авиакомпании для того, чтобы они постарались восстановить рейс на Сахалин", - сказал Медведев.

По его словам, "это требует определенных типов самолетов, и у "Аэрофлота" своя политика на эту тему". "Но я думаю, что какие-то дополнительные возможности изыскать можно", - добавил он.