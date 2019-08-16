Минсельхоз РФ обещает господдержку пострадавшим от ЧС аграриям Забайкалья

16.08.19 12:34

© РИА Новости. Андрей Архипов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ поддержит пострадавших от последствий ЧС аграриев Забайкальского края, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе визита в регион, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в этом году в Забайкальском крае дважды. С 9 августа в Забайкалье введен режим ЧС из-за засухи. По словам Патрушева, на федеральном уровне решение о мерах господдержки пострадавших аграриев будет принято после оценки ущерба, которую регион планирует завершить до конца августа.

На региональном уровне создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу по обследованию посевов и представить документы для определения ущерба товаропроизводителям.

Ранее, в апреле, режим ЧС был введен в регионе из-за пожаров. Из резервного фонда правительства РФ на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям было выделено 820,9 млн рублей, процесс доведения средств непосредственным получателям в настоящее время практически завершен.

Кроме того, Минсельхоз совместно с региональными властями разработал меры нефинансовой помощи: организована доставка кормов из других субъектов, что позволило закрыть оперативные потребности аграриев. Сельхозтоваропроизводителям была предоставлена поддержка в виде отсрочки по погашению задолженности перед "Росагролизингом". Кроме того, в рамках визита делегации Минсельхоза пострадавшим аграриям была передана новая сельскохозяйственная техника.