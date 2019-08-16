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16.08.19 14:57
Пожар на шахте "Колмар" в Якутии ликвидирован, сообщили в компании
"Угрозы для работы и эксплуатации работы ГОКа "Денисовский" и шахты "Денисовская" нет. Пожар полностью локализован, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на шахте "Денисовская" произошло возгорание на трансформаторной подстанции, питающей шахту. В результате прожара подстанция и шахта были обесточены.
В момент ЧП в забое находились 60 горняков. Все они самостоятельно вышли на поверхность. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена.
В свою очередь в МЧС по региону сообщили, что шахта "Денисовская" запитана по резервной схеме после пожара на подстанции.
"Электроэнергия в шахту Денисовская подается по резервной схеме. Шахта работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в пятницу журналистам.
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