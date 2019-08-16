Пожар на шахте "Колмар" в Якутии ликвидирован, сообщили в компании

16.08.19 14:57

© РИА Новости. Игорь Маслов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар на шахте "Денисовская" (Якутия, входит в состав угледобывающей компании "Колмар") ликвидирован, угрозы нет, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе компании "Колмар".

"Угрозы для работы и эксплуатации работы ГОКа "Денисовский" и шахты "Денисовская" нет. Пожар полностью локализован, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на шахте "Денисовская" произошло возгорание на трансформаторной подстанции, питающей шахту. В результате прожара подстанция и шахта были обесточены.

В момент ЧП в забое находились 60 горняков. Все они самостоятельно вышли на поверхность. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена.

В свою очередь в МЧС по региону сообщили, что шахта "Денисовская" запитана по резервной схеме после пожара на подстанции.

"Электроэнергия в шахту Денисовская подается по резервной схеме. Шахта работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в пятницу журналистам.