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20.08.19 08:46

Поправки в Земельный кодекс РФ для борьбы с субарендой участков подготовили в Приамурье

© РИА Новости. Владимир Федоренко
20 августа. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Амурской области намерены инициировать внесение поправок в Земельный кодекс РФ, которые позволять снизить вероятность передачи государственных или муниципальных земель в субаренду по завышенной стоимости.

Пресс-служба Заксобрания области сообщает, что над поправками в ст. 22 Земельного кодекса РФ, регламентирующую процедуру аренды земельных участков, депутаты работали в течение полугода.

"Поправки в п. 5 и п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ, предлагаемые Заксобранием области, устанавливают процедуру согласования договора субаренды с собственником земельного участка", - говорится в сообщении.

В частности, в Приамурье передача надела в пользование третьему лицу станет невозможной без разрешения министерства имущественных отношений области.

"Судя по отзывам, которые мы получили на нашу инициативу, во многих субъектах РФ случается так, что на аукционах по аренде земель сельхозназначения побеждают какие-либо крупные предприятия, фирмы, которые изначально и не планируют эти земли возделывать. И затем пересдают их небольшим хозяйствам по ценам, в 10-15 раз превышающим кадастровую стоимость", - приводятся в сообщении слова амурского депутата Ирины Киевской.

Также законодатели Приамурья обратили внимание, что пока нет возможности привлечь арендатора к ответственности за нерациональное использование наделов. По истечении срока субаренды земли нередко возвращаются в государственную или муниципальную собственность истощенными и непригодными для дальнейшего земледелия.

Окончательная редакция проекта изменений в Земельный кодекс будет направлена на рассмотрение в экспертный совет Госдумы РФ.

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