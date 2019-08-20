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20.08.19 11:02

РСТ сообщил о проблемах с петербургским турагентством "Путевки в санаторий"

© РИА Новости. Виталий Белоусов
20 августа. Interfax-Russia.ru - Петербургское агентство "Путевки в санаторий" принимает деньги от туристов, но не перечисляет их санаторию, при этом связаться с компанией невозможно, рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Санаторий "Белые ключи" в Петрозаводске обслужил четверых отдыхающих, которые приехали по линии этой компании. Путевки туристы оплатили, но санаторий денег не получил. Этих людей приняли бесплатно, но всего агентство забронировало туда путевок примерно на 400 тыс. рублей. В дальнейшем "Белые ключи" вынуждены будут отказывать клиентам в заселении", - рассказала она.

По словам Тюриной, путевка на 10-14 дней стоит около 30-40 тыс. рублей. Как правило, приезжают на отдых пенсионеры, которые долго копят на поездку, что делает ситуацию еще более болезненной. Кроме того, у санатория нет контактов клиентов агентства - только даты заездов и данные паспортов, связаться с ними и предупредить невозможно", - добавила пресс-секретарь РСТ.

По ее словам, санаторий сотрудничал с агентством с 2017 года без особых проблем. Странности с оплатой забронированных путевок начались в последнее время.

"Связаться с директором агентства Дмитрием Мелешковым ни руководству санатория "Белые ключи", ни нам не удалось - не отвечают ни мобильный, ни телефон в офисе в Санкт-Петербурге. Клиенты тоже не могут дозвониться в турфирму. Масштаб проблемы пока оценить трудно, так как мы пока не знаем, продавало ли агентство путевки в другие санатории. Туристам, которые покупали здесь путевки, рекомендуем прежде, чем ехать в Петрозаводск, позвонить в "Белые ключи" по телефону +7 (8142) 52-59-19 и уточнить, получил ли санаторий деньги", - подчеркнула Тюрина.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, Дмитрий Мелешков - владелец шести юридических лиц, три из которых - компании с названием "Путевки в санаторий", расположенные в Костроме, Санкт-Петербурге и Самаре. В каждой из них числится по одному сотруднику, а директором выступает он сам. В отношении костромских "Путевок в санаторий" есть незавершенное исполнительное производство ФССП на сумму долга почти 260 тыс. рублей, по петербургским - примерно на 215 тыс. рублей. Плюс действующее решение ФНС о приостановке операций по счетам компании. Такое же решение действует и по самарским "Путевкам".

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