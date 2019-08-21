В Вологде открыли движение по новому участку автодороги в обход города

21.08.19 09:40

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

21 августа. Interfax-Russia.ru - Под Вологдой открыли движение по новому участку трассы М-8 "Москва-Архангельск", соединяющему региональную дорогу "Вологда-Норобово" и федеральную трасу "Вологда - Новая Ладога".

Как сообщает пресс-служба главы Вологодской области, в ходе торжественной церемонии запуска трассы министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что за два года построена магистраль, отвечающая самым высоким стандартам.

"Этого событиями ждали как вологжане, так и те, кто ранее, проезжая город транзитом, был вынужден стоять в пробках на Окружном шоссе. Каждый день по нему проезжало до 15 тысяч автомобилей. Сегодня мы выводим транзитный транспорт за пределы города, разгружаем улицы и пешеходные переходы. Вместе с этим мы улучшаем экологическую обстановку в Вологде и, главное, качество жизни вологжан", - цитирует пресс-служба Дитриха.

Кроме того, во вторник стартовал ключевой этап строительства еще одного крупного инфраструктурного проекта не только для Вологодчины, но и сразу двух федеральных округов (Центрального и Северо-Западного) - нового моста через реку Шексну в Череповце. Строители забили первую сваю в основание одной из пятнадцати опор будущего мостового сооружения.

Глава региона Олег Кувшинников, который еще в статусе мэра Череповца 12 лет назад инициировал разработку проектно-сметной документации объекта, напомнил, что изначально мост планировали сдать в 2025 году. Однако по достигнутым ранее договоренностям между правительством области и подрядчиками (АО "ВАД" и "Мостострой 11"), в случае перераспределения средств стройка будет завершена значительно раньше - уже 15 августа 2022 года. Стоимость проекта превышает 16,5 млрд рублей.

Как сообщалось, ранее были введены в эксплуатацию первая, вторая и третья очереди обхода областной столицы. Они соединяют федеральные автомобильные дороги А-114 "Вологда - Новая Ладога" и северное направление дороги М-8 "Холмогоры".

Строительство недостающего IV звена объекта началось в 2017 году. На его реализацию из федерального бюджета было выделено 12 млрд рублей.

По проекту IV пусковой комплекс - это почти 17 км новой трассы, две развязки и два моста. Строительство было разделено на два этапа.

Открытый девятикилометровый участок дороги - первая часть комплекса. Завершение второго - к 1 сентября 2020 года - позволит окончательно связать между собой южное и северное направление федеральной автодороги М-8 "Москва-Архангельск" и соединить ее с трассами А-114 и А-119.