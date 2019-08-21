Все детские учреждения Приамурья проверят после обрушения штукатурки в детсаду

21.08.19 15:35

Фото пресс-службы министерства образования Амурской области

21 августа. Interfax-Russia.ru - Все образовательные учреждения Амурской области проверят на наличие скрытых дефектов, так как спровоцировать обрушение штукатурки с потолка в детском саду Благовещенска могла сырость в помещениях из-за затяжных дождей.

"Министерствам образования и науки, строительства и архитектуры поручаю принять исчерпывающие меры во избежание повторения подобных ситуаций. Нужно провести обследование там, где это необходимо", - заявил губернатор Василий Орлов, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

"В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование", - сказал глава региона на комиссии по ЧС.

Капитальный ремонт в детском саду, где на воспитанников обвалилась штукатурка, не проводился, только косметический. Обследование не выявило явных деформаций и влажных участков на потолке в дошкольном учреждении, отмечает пресс-служба.

В свою очередь, министр образования Светлана Яковлева отметила, что инцидент мог быть связан с сыростью в помещении из-за продолжительных дождей.

"Здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой", - сказала Яковлева.

По поручению губернатора профильные министерства предоставят перечень социальных и образовательных объектов, которые в которых будет проведена проверка.

"Сейчас разрабатываем проекты приказа и писем, которые направим в органы местного самоуправления, (необходимо - ИФ) проверить на предмет отслаивания штукатурки с потолка все образовательные организации", - заявила Яковлева.

Рассматривается возможность обследования и социальных учреждений области на наличие скрытых дефектов, которые могут возникнуть после паводка.

Как сообщалось, обрушение штукатурки произошло в среду в детском саду №5 в Благовещенске. В результате пострадали трое детей, один из которых - девочка 2 лет и 9 месяцев - сейчас находится в больнице.