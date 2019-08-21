Российские ученые помогут сирийским коллегам спланировать восстановление памятников Пальмиры

21.08.19 17:21

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

21 августа. Interfax-Russia.ru - Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) подпишут в ноябре с Генеральным департаментом музеев и древностей Сирии (DGAM) договор о сотрудничестве для активизации российского участия в изучении и сохранении культурного наследия Сирии, сообщила в среду пресс-служба ИИМК РАН.

Как отмечается в сообщении, первая официальная встреча представителей сирийской стороны и директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой состоялась 20 августа. По видео-конференц связи в беседе участвовал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

С российской стороны в переговорах также принял участие известный архитектор, специалист по римской архитектуре Максим Атаянц. Он примет участие в цифровой реконструкции разрушенного боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ храма Бэла. Его тщательная проработка деталей архитектуры дополнит 3D-модель, созданную специалистами ИИМК РАН и Эрмитажа.

"На переговорах шла речь о том, что российские специалисты будут помогать сирийским коллегам планировать восстановление памятников Пальмиры с помощью 3D-модели этого древнего города, которая была передана Директору DGAM в ходе визита. Представители сирийской стороны отметили, что они очень нуждаются в российских специалистах", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни группа российских ученых вновь полетит в Пальмиру, чтобы завершить аэрофотосъёмку объектов культурного наследия ЮНЕСКО, следует из пресс-релиза.

В марте 2016 года сразу после освобождения Пальмиры ИИМК РАН выступил с инициативой проведения аэрофотосъемки с применением беспилотного аппарата, с тем, чтобы зафиксировать все изменения и построить 3D-модель города, которая должна была помочь реставраторам в воссоздании исторического облика древних памятников.

В ноябре 2017 года Россия передала Сирии трехмерную цифровую модель Пальмиры.

На основе 3D-модели специалисты ИИМК РАН создают геоинформационную система систему (ГИС) "Пальмира", которая включает историю самого памятника, историю его исследования, 3D-модель объектов, все сделанные когда-либо чертежи и опубликованные труды о Пальмире.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе расположены памятники архитектуры первого и второго века нашей эры: более тысяч колонн, римский акведук, множество гробниц. До начала конфликта в Сирии Пальмиру ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.