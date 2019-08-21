ВНИРО: все выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки добрались до Шантарских островов

21.08.19 17:57

Фото с сайта ВНИРО

21 августа. Interfax-Russia.ru - Восемь косаток, выпущенных из неволи в Охотское море, благополучно добрались до Шантарских островов и вскоре встретятся со своими дикими сородичами, заявляют во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов - можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами", - сказал замдиректора ВНИРО по научной работе Вячеслав Базиков, которого цитируют в пресс-службе учреждения.

В сообщении, размещенном в среду на сайте ВНИРО, говорится, что ученые следят за выпущенными косатками, анализируя сигналы со спутниковых меток. Между тем, в районе Шантарских островов, куда прибыли косатки из "китовой тюрьмы", уже обнаружили их диких сородичей - пять семей численностью более 30 особей. По мнению специалистов, группа из "тюрьмы" и их сородичи должны встретиться.

"Недавно были получены данные, что в районе бухты Константина косатка со спутниковой меткой движется в группе диких сородичей", - добавили во ВНИРО.

Между тем, специалисты готовы выпустить на волю еще двух косаток и шесть белух. В сообщении отмечается, что приступят к их транспортировке 22 августа.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

6 августа у мыса Перовского в Охотском море выпустили трех косаток из "китовой тюрьмы: самца, молодую самку и "вожака" группы - старшую самку.

До этого еще двумя партиями выпустили пять косаток и шесть белух.

В "китовой тюрьме" остаются две косатки и 81 белуха. Росрыболовство планирует до 1 сентября выпустить всех косаток, а белух до конца года. Ранее в СМИ появились опасения, что из-за паводка на Дальнем Востоке выпуск очередной партии животных 22 августа может быть отложен.