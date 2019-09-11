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11.09.19 09:41
Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Об итогах обработки итоговых протоколов доложил председатель комиссии Виктор Миненко на заседании в среду. По его словам, Горизбирком обработал протоколы, поступившие из всех 30 территориальных избирательных комиссий. Члены Горизбиркома с правом решающего голоса подписали сводную таблицу.
За врио губернатора Беглова проголосовали 734 тыс. 903 человека, или 64,43%. Кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 192 тыс. 114 голосов. Выдвинутый "Гражданской платформой" Михаил Амосов получил 182 тыс. 797 голосов. Явка на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человека.
За утверждение итогов проголосовали 13 из 14 членов комиссии; против выступила представитель партии "Яблоко" Ольга Покровская, заявив особое мнение с указанием на недостаток конкуренции и большое количество жалоб на нарушения.
Официальные итоги муниципальной кампании пока не обнародованы.
В то же время известно, что Беглов набрал меньше всего голосов петербуржцев, проголосовавших на выборах губернатора Петербурга на территории Москвы.
Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании в среду, проголосовать в Москве по системе "мобильный избиратель" изъявили желание 535 человек, при этом на участки пришли только 402, и двое из них не стали голосовать. Явка избирателей, таким образом, составила 75,14%.
Число действительных бюллетеней составило 397. При этом 194 петербуржца отдали свои голоса кандидату "Гражданской платформы" Михаилу Амосову, 121 избиратель поддержал представителя "Справедливой России" Надежду Тихонову и только 82 избирателя проголосовали за Беглова.
"Можно свидетельствовать, что эксперимент прошел успешно, привлек внимание избирателей и продемонстрировал особое удобство нового сервиса для избирателей, прозрачность, объективность, оперативность установления итогов голосования", - отметил Миненко.
Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга: за него проголосовали 734 тыс. 903 человека, или 64,43%.
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