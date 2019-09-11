Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

11.09.19 09:41

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия в среду утвердила итоги выборов губернатора; Александр Беглов одержал победу с 64,43% голосов избирателей.

Об итогах обработки итоговых протоколов доложил председатель комиссии Виктор Миненко на заседании в среду. По его словам, Горизбирком обработал протоколы, поступившие из всех 30 территориальных избирательных комиссий. Члены Горизбиркома с правом решающего голоса подписали сводную таблицу.

За врио губернатора Беглова проголосовали 734 тыс. 903 человека, или 64,43%. Кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 192 тыс. 114 голосов. Выдвинутый "Гражданской платформой" Михаил Амосов получил 182 тыс. 797 голосов. Явка на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человека.

За утверждение итогов проголосовали 13 из 14 членов комиссии; против выступила представитель партии "Яблоко" Ольга Покровская, заявив особое мнение с указанием на недостаток конкуренции и большое количество жалоб на нарушения.

Официальные итоги муниципальной кампании пока не обнародованы.

В то же время известно, что Беглов набрал меньше всего голосов петербуржцев, проголосовавших на выборах губернатора Петербурга на территории Москвы.

Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании в среду, проголосовать в Москве по системе "мобильный избиратель" изъявили желание 535 человек, при этом на участки пришли только 402, и двое из них не стали голосовать. Явка избирателей, таким образом, составила 75,14%.

Число действительных бюллетеней составило 397. При этом 194 петербуржца отдали свои голоса кандидату "Гражданской платформы" Михаилу Амосову, 121 избиратель поддержал представителя "Справедливой России" Надежду Тихонову и только 82 избирателя проголосовали за Беглова.

"Можно свидетельствовать, что эксперимент прошел успешно, привлек внимание избирателей и продемонстрировал особое удобство нового сервиса для избирателей, прозрачность, объективность, оперативность установления итогов голосования", - отметил Миненко.

Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга: за него проголосовали 734 тыс. 903 человека, или 64,43%.