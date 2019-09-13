Более 5 млрд руб. направят в 2020 году на снижение ипотечной ставки на Дальнем Востоке до 2%

13.09.19 08:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 сентября. Interfax-Russia.ru - На программу льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке в 2020 году будет выделено 5-10 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного АБР.

"В этом году будут там незначительные суммы, а в следующем году, я думаю, что, по первым предположениям, от 5 до 10 млрд рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, в 2019 год объемы выдач по программе будут минимальны. "Я думаю, что будет на первом этапе, в период 2020 года, в 2019 будут копейки, потому что мы только запустим в ноябре-декабре, пока раскрутится. А в 2020 году зависит, там как считать, кто возьмет и не возьмёт. Понимаете, там же воронки условные, потому что мы можем посчитать количество молодых семей, которые, во-первых, захотят и, во-вторых, смогут взять ипотеку", - отметил замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых. Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

Программа может быть запущена в этом году сроком на 5 лет. По словам Путина, нужно будет внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее. Программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". Источниками финансирования могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.