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13.09.19 15:05

Уровень радиации в районе Северодвинска снижается после ЧП на военном полигоне

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что меры по ликвидации радиационно опасных объектов в Северодвинске должны и будут приниматься.

"Там сейчас радиация входит в норму. Темп релаксации радиации, который сейчас есть, вполне нормальный, объясним физическими процессами, распадом радиоактивных элементов, диффузией в пространстве", - сказал Сергеев в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он выразил уверенность, что Росатом уделяет внимание утилизации радиоактивных отходов.

"Есть объект, будущее его должно оцениваться, меры по ликвидации будут приниматься", - сказал Сергеев.

После появления понтонов на морском берегу после аварии на военном полигоне под Северодвинском 8 августа показатели радиации в 150 метрах от объектов достигали 750 микрорентген в час, сообщали местные журналисты. Через несколько дней показатели снизились до 70-186 микрорентген в час.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "РосатомА"), еще трое пострадали. Погибли также двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв, закрыли для свободного плавания с 9 августа по 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в морском порту "Архангельск".

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Других случаев повышения радиационного фона в этом регионе с момента ЧП не было, сообщала пресс-служба МЧС и местные власти.

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