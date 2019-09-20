Недавно освобожденного футболиста Кокорина не включили в заявку на участие в чемпионате России

20.09.19 16:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Петербургский "Зенит" не сможет внести нападающего Александра Кокорина в заявку команды вне трансферного окна, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС) в пятницу.

"Отказать в удовлетворении заявления АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста Кокорина Александра Александровича (19.03.1991 г.р.) вне регистрационного периода", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам Комитета РФС по статусу игроков.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал решение РФС по Кокорину.

"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания, так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола", - написал Семак в Instargam.

"Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола", - посетовал главный тренер "Зенита".