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Морские раковины каури нашли в единственном известном городе хунну в Бурятии

Фото с сайта журнала "Наука в Сибири"
1 октября. Interfax-Russia.ru - Ученые обнаружили новые данные о контактах народа хунну с другими этносами в ходе раскопок в Иволгинском городище в Бурятии - единственном известном на сегодняшний день городе Хуннской империи, с III века до н.э по II век н.э. населявшего степи Евразии, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Исследования проводились в рамках проекта "Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии" по гранту правительства РФ на 2017-2019 гг. Была создана лаборатория археологии, этнологии и антропологии под руководством директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) Николая Крадина.

Отмечается, что Большое Иволгинское городище, расположенное в 15 км от Улан-Удэ, начали изучать еще в 1920-х годах. Советские ученые обнаружили 54 жилища на городище и 216 погребений на могильнике, в которых были найдены образцы ювелирных украшений из камня и металлов, предметы быта и многое другое.

На рубеже I в. до н.э. - I в. н.э. городище являлось пограничным форпостом, торговым, административным, ремесленным и земледельческим центром на северной окраине империи хунну.

"На настоящий момент это единственный известный город хуннской империи. Все остальные городища, которые находятся на территории Монголии, городами как таковыми не являются, а, скорее всего, представляют собой ритуальные объекты вроде тюркских поминальных памятников", - отмечает Крадин.

По его словам, в ходе раскопок удалось выявить еще три жилища в северной половине городища, заложенные на разных строительных горизонтах, а также в этой части памятника обнаружено большое количество шлаков, которые могут свидетельствовать о наличии ремесленных мастерских.

Также получено подтверждение, что в Иволгинском городище население вело оседлый образ жизни: обнаружены свидетельства их занятий земледелием (орудия, ячмень, просо).

Геофизика позволила исследователям восстановить структуру древнего поселения: это был настоящий город, его окружала система нескольких валов со рвами между ними, в нем проживало несколько тысяч человек, причем население не группировалось в кварталы богатых и бедных, а жило вперемешку.

Материальная культура памятника представлена предметами косторезного ремесла, бронзолитейного производства, камнерезными изделиями, продукцией цветной и черной металлургии, керамическими изделиями. Найдено много фрагментов браслетов, подвесок, бусинок из различных материалов: кости, минералов. Есть также пастовые бусы, которые могут иметь происхождение из Средней Азии.

"Из интересных находок, которые могут маркировать контакты с другими территориями, здесь обнаружены морские раковины каури - во время хунну они могли выступать в качестве товарных денег. Находили и сами раковины каури, и их реплики (то есть сделанные из других материалов, но похожие на них предметы). Например, литые бронзовые, либо раковины, сделанные из толстых стенок более крупных раковин путем обтачивания. Эти ракушки имели широкую географию распространения еще в каменном веке. Они также фиксируются в неолитических погребениях Западного Забайкалья", - отмечает научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Александр Симухин.

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