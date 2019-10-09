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09.10.19 16:44

Амурская область представит "грибные" туры на международной выставке в Японии

© РИА Новости. Антон Денисов
9 октября. Interfax-Russia.ru - "Грибной" и "космический" туризм представит Приамурье на международной туристической выставке в Японии, сообщила администрация правительства региона.

"Амурский предприниматель-путешественник Андрей Давыдюк решил предложить японцам грибные туры. В тайге на севере произрастает удивительный гриб мацутакэ. В России его называют "японским трюфелем". Этот деликатес особенно ценится в кухне азиатских стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что японцы ценят этот продукт за антиоксидантные свойства. Небольшие экземпляры стоят несколько десятков долларов, а стоимость килограмма мацутакэ может доходить до $2 тыс.

На выставке представят единственный на территории ДФО Дальневосточный аэрокосмический музей в селе Ивановка, где под открытым небом собраны модели небольших самолётов и вертолетов. Здесь же гостям предложат попробовать "космическое" питание и экологически чистые продукты: вино из амурского винограда и домашний сыр.

Гостям также расскажут об экскурсиях по Благовещенску и объектах технотуризма: Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС, космодроме "Восточный". Участники выставки смогут подробнее узнать о главных конструкциях космодрома, в том числе уникальных. Один из таких - семиярусная мобильная башня обслуживания высотой 52 метра.

Кроме того, представят японским туристам туры по тайге. Так, в Зейском районе Приамурья уже действуют 15 маршрутов. Наиболее популярный - восхождение на одну из самых высоких и мистических вершин хребет Тукурингра. Точкой притяжения туристов может стать и горный хребет Эзоп, расположенный в Селемджинском районе. В ближайшее время туда отправится экспедиция, чтобы найти оптимальный маршрут для подъема и спуска туристических групп.

Ожидается, что выставку в Осаке посетят более 200 тыс. человек. В прошлом году на выставке презентовали себя 136 стран и регионов мира и около полутора тысяч компаний.

Как сообщалось, при подготовке к запускам с космодрома Восточный формируются смотровые площадки для туристов, которые хотят наблюдать за процессом.

Указ о строительстве космодрома подписал президент Владимир Путин в 2007 году.

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