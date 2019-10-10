Дезинфекция пострадавших от паводка территорий Биробиджана завершена

10.10.19 09:08

© РИА Новости. Мурад Магомедов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Более 150 жилых домов в столице Еврейской автономной области Биробиджане, которые были подтоплены паводком, военные специалисты обработали обеззараживающими растворами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО завершили работы в городе Биробиджан и приступили к дезинфекции других пострадавших от паводка населенных пунктов региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы в столице автономии специалисты провели дезинфекцию более 150 домов и придворовых территорий, а также 30 км дорог.

В настоящее время военнослужащие начали обработку сел Валдгейм и Головино Биробиджанского района.

"Второй отряд ВВО находится в Смидовичском районе региона. Работы ведутся в населенном пункте Приамурский и селе им. Тельмана", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что всего в работе задействовано 30 военнослужащих и 10 единиц техники.