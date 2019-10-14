В правительстве Мурманской области второй раз за год меняют главу Минстроя

14.10.19 11:31

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на должность министра строительства и территориального развития региона Оксану Астахову, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного совещания в понедельник.

Ранее Астахова работала в министерстве ЖКХ и ТЭК Калининградской области, с июля 2016 года по октябрь текущего года возглавляла Фонд капремонта Калининградской области.

"Последнее время то, чем гордится Калининград в части модернизации жилищного фонда, в том числе, его визуального облика, - как раз заслуга Оксаны Александровны и ее команды. Поэтому уверен, что министерство строительства и территориального развития Мурманской области получит новый виток развития", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Врио главы Минстроя Максим Рудь перешел в советники губернатора. Он будет курировать завершение строительных работ на социальных объектах, которые должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года.

Ранее Чибис неоднократно высказывал претензии к темпам жилищного строительства в Мурманской области, качеству возведенных домов, действующим капитальным ремонтам. Он также отмечал, что отсутствие жилищного строительства в регионе - одна из причин оттока населения.

21 мая правительство Мурманской области по собственному желанию покинул министр строительства и территориального развития Леонид Кан. В июне его пост занял бывший директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Рудь.