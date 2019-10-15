Колыма и Якутия совместно построят дорогу для круглогодичного сообщения между регионами

15.10.19 12:45

© РИА Новости. Алексей Филиппов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство автомобильной трассы, которая обеспечила бы круглогодичное сообщение между территориями Колымы и Якутии, - в планах двух регионов, сообщил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Хочу отметить, что поручение Владимира Владимировича (Путина - ИФ) выполняется и, скажем так, усиливается спрос за его выполнением со стороны правительства и со стороны региона. Сюда еще подключили и Якутию, потому что мы должны доезжать до железной дороги и до аэропортов Якутска", - сказал на брифинге Носов.

При этом он отметил, что необходимо строительство моста в Якутии, который бы позволил ездить из одного субъекта в другой на протяжении всего года.

Губернатор добавил, что по итогам совещания в Минтрансе, Магаданская область в 2020 году получит увеличенное финансирование дорожного фонда области. Благодаря этим деньгам получится заасфальтировать трассу "Колыма", которая сейчас большей частью относится к грунтовым дорогам.

"Суммы на 2020 год примерно на 100 порядков больше, чем было в 2019 году", - отметил Носов.

В бюджете на 2019 год на финансирование дорожного фонда области была прописана сумма более 1, 3 млрд рублей.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству страны, а также властям Магаданской области и Якутии до 1 марта представить предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Колымой и Байкало-Амурской магистралью.