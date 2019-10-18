Судоверфь "Звезда" заложила четвертый танкер класса "Афрамакс"

18.10.19 09:04

Фото с сайта ССК "Звезда"

18 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) начало строить четвертый из 12 танкер класса "Афрамакс", сообщает пресс-служба верфи.

"Серийность - это перспектива стабильности, а у "Звезды" уже немало заказов. Основной наш заказчик - "Роснефть" - обеспечила верфи загрузку производственной программы до 2025 года. Закладка уже четвертого "Афрамакса" показывает, что мы эффективны, что верфь готова строить и новые для России танкеры, и газовозы, и суда снабжения буровых установок и другие виды морской техники", - приведены в сообщении слова гендиректора ССК Сергея Целуйко.

Изготовление и сборка секций первых трех танкеров в настоящее время ведется в цехах и на стапеле предприятия. Из 12 судов 10 заказала "Роснефть", еще 2 - "Совкомфлот".

Длина танкера составит 250 м, ширина - 44 м. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционных видах топлива, так и на экологически чистом природном газе.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.