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31.10.19 12:11
Нормы, блокирующие возврат переплаченных ПФР взносов, признаны неконституционными
Дело рассматривалось по запросу Верховного суда, в производстве которого находится кассационная жалоба ООО "Газпромнефть-развитие" на решения судов, которые отказались обязывать Пенсионный фонд возвратить компании излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Сумма переплаченных взносов составила более 2,5 млн рублей.
Суды установили, что возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании. Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен в утратившем силу с 1 января 2017 года законе "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", и с 1 января 2017 года установлен в пункте 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.
В четверг КС в открытом заседании огласил постановление по делу. Суд отметил, что оспариваемые нормы чрезмерно ограничивают право добросовестного страхователя на возврат ошибочно уплаченных сумм.
"Данное ограничение без учета такого обстоятельства, как наступил ли в отношении конкретного застрахованного лица страховой случай, (и если наступил - приведет ли в этом случае изменение сведений о ранее учтенных средствах на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средствах к уменьшению размера такого обеспечения), а также безотносительно структуры тарифа страховых взносов (включающей не только индивидуальную, но и солидарную части), влечет нарушение конституционных принципов защиты права частной собственности, равенства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства", - говорится в пресс-релизе.
КС предписал федеральному законодателю внести в правовое регулирование возврата страховых платежей необходимые изменения. До их внесения суд постановил при решении вопроса о возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исходить из недопустимости ограничения такого возврата только по причине учета сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, то есть без учета названных обстоятельств.
Суд подчеркнул, что решение касается возврата излишне уплаченных страховых взносов, относящихся как к периодам до 1 января 2017 года, так и к периодам после указанной даты.
Комментируя журналистам постановление КС, судья-докладчик Гадис Гаджиев отметил, что своим решением суд допустил возможность возврата индивидуальной части страхового платежа.
"Право "Газпрома" на возврат излишне уплаченных страховых платежей подтверждено, но при этом происходит их расщепление, исходя из их структуры, поскольку платежи состоят из солидарной части - того, что идет на всех, и индивидуальной - это то, что является собственностью застрахованного лица. Речь идёт о возможности возврата индивидуальной части", - сказал Гаджиев.
Он подчеркнул, что КС признал оспариваемые нормы частично неконституционными.
"Суд согласился с замыслом законодателя - учитывать при возврате страховых платежей особенность этих платежей, некое их отличие от налогов. В этом смысле норма признается соответствующей Конституции. Но когда ей придается несколько более абсолютистское толкование - раз деньги поступили на индивидуальные счета, то тема закрыта и возврат невозможен - с этой частью КС не согласился, в этой части при таком их истолковании эти нормы признаны неконституционными", - сказал Гаджиев.
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