Якутия попросила продлить надбавку для энергетики Дальнего Востока в текущих условиях

01.11.19 17:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев попросил правительство РФ о продлении действия текущего механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, следует из его письма, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Николаев обратился к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову в связи с подготовленным Минэнерго законопроектом, который не продлевает действие механизма для потребителей "на среднем и высоком уровне напряжения". Согласно тексту его письма, в результате "для бюджетных и прочих потребителей с 2020 года тариф составит 70 руб./кВт.ч вместо 4,69 руб./кВт.ч, с ростом в 15 раз".

"Принятие проекта будет иметь негативные последствия для республики Саха (Якутия). Рост цен и тарифов на услуги составит от 6 до 50%", - отметил Николаев.

В связи с этим глава Якутии попросил первого вице-премьера "оказать содействие в продлении срока действия механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию на территории Дальневосточного федерального округа до среднероссийского уровня в действующих условиях". Силуанов поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС предоставить Минфину информацию по вопросу продления механизма "для дополнительной и всесторонней проработки вопроса".

Схема, по которой энерготарифы в регионах Дальневосточного федерального округа снижаются до среднероссийского уровня за счет пропорционального увеличения платежей на оптовом рынке в ценовых зонах, была запущена в 2017 г. Тогда промышленные потребители энергии ценовых зон заплатили за потребителей Дальнего Востока 24 млрд руб. В 2018 г. платеж вырос до 35 млрд руб., а в 2019 г. должен составить 32 млрд руб.

Механизм надбавки действует в текущем виде до 2020 года. В прошлом году президиум Госсовета признал необходимость продления действия механизма до 2028 года, "но с ограничением категорий потребителей электрической энергии", говорится в письме вице-премьера Юрия Трутнева президенту РФ Владимиру Путину от начала года (с текстом ознакомился "Интерфакс"). Тогда Минэнерго выступало за изменение действующего механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке, предлагая исключить из него бюджетные организации и крупные предприятия, такие как "АЛРОСА", "НОВАТЭК" и ГДК "Баимское".

Как уточнили в ведомстве на этой неделе, Минэнерго "продолжает придерживаться позиции, что перечень получателей надбавки должен быть сокращен и определен по соответствующим критериям, устанавливаемым правительством РФ".

В пресс-службе ФАС отметили, что антимонопольная служба ранее "согласовала законопроект, разработанный Минэнерго". "В соответствии с поручением президента РФ документ предусматривает, что снижение тарифов на Дальнем Востоке не должно касаться организаций, финансируемых из бюджета", - отмечается в комментарии ФАС. "Кроме того, правительство РФ вправе определить категории потребителей, на которые должно распространяться снижение тарифов за счёт потребителей первой и второй ценовых зон оптового рынка. Правительство поручило подготовить предложения по критериям таких потребителей Минвостокразвития, Минэнерго и Минэкономразвития", - заключили в ведомстве.

В Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса".