Разрешили прокладку: Дания после почти 2,5 лет волокиты одобрила заявку на "Северный поток-2"
  
Привет из 90-х: главу кузбасского Киселевска застрелили у его же дома
   
Проект одобрен: платную автотрассу от Москвы до Казани начнут строить в 2020 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
01.11.19 17:57

Якутия попросила продлить надбавку для энергетики Дальнего Востока в текущих условиях

© РИА Новости. Владимир Трефилов
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев попросил правительство РФ о продлении действия текущего механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, следует из его письма, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Николаев обратился к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову в связи с подготовленным Минэнерго законопроектом, который не продлевает действие механизма для потребителей "на среднем и высоком уровне напряжения". Согласно тексту его письма, в результате "для бюджетных и прочих потребителей с 2020 года тариф составит 70 руб./кВт.ч вместо 4,69 руб./кВт.ч, с ростом в 15 раз".

"Принятие проекта будет иметь негативные последствия для республики Саха (Якутия). Рост цен и тарифов на услуги составит от 6 до 50%", - отметил Николаев.

В связи с этим глава Якутии попросил первого вице-премьера "оказать содействие в продлении срока действия механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию на территории Дальневосточного федерального округа до среднероссийского уровня в действующих условиях". Силуанов поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС предоставить Минфину информацию по вопросу продления механизма "для дополнительной и всесторонней проработки вопроса".

Схема, по которой энерготарифы в регионах Дальневосточного федерального округа снижаются до среднероссийского уровня за счет пропорционального увеличения платежей на оптовом рынке в ценовых зонах, была запущена в 2017 г. Тогда промышленные потребители энергии ценовых зон заплатили за потребителей Дальнего Востока 24 млрд руб. В 2018 г. платеж вырос до 35 млрд руб., а в 2019 г. должен составить 32 млрд руб.

Механизм надбавки действует в текущем виде до 2020 года. В прошлом году президиум Госсовета признал необходимость продления действия механизма до 2028 года, "но с ограничением категорий потребителей электрической энергии", говорится в письме вице-премьера Юрия Трутнева президенту РФ Владимиру Путину от начала года (с текстом ознакомился "Интерфакс"). Тогда Минэнерго выступало за изменение действующего механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке, предлагая исключить из него бюджетные организации и крупные предприятия, такие как "АЛРОСА", "НОВАТЭК" и ГДК "Баимское".

Как уточнили в ведомстве на этой неделе, Минэнерго "продолжает придерживаться позиции, что перечень получателей надбавки должен быть сокращен и определен по соответствующим критериям, устанавливаемым правительством РФ".

В пресс-службе ФАС отметили, что антимонопольная служба ранее "согласовала законопроект, разработанный Минэнерго". "В соответствии с поручением президента РФ документ предусматривает, что снижение тарифов на Дальнем Востоке не должно касаться организаций, финансируемых из бюджета", - отмечается в комментарии ФАС. "Кроме того, правительство РФ вправе определить категории потребителей, на которые должно распространяться снижение тарифов за счёт потребителей первой и второй ценовых зон оптового рынка. Правительство поручило подготовить предложения по критериям таких потребителей Минвостокразвития, Минэнерго и Минэкономразвития", - заключили в ведомстве.

В Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.19 17:08
При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали три человека
.
  01.11.19 14:52
Артисты Мариинки отравились в Москве, вероятно, едой из ланч-боксов
.
  01.11.19 14:16
Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству почти 6 млрд рублей
.
  01.11.19 13:59
Первые сугробы в Москве появятся не раньше конца ноября
.
  01.11.19 12:11
Следствие: материалы "дела Голунова" находятся под грифом "секретно"
.
  01.11.19 11:55
Московский зоопарк перешел на зимнее расписание до февраля
.
  01.11.19 11:47
Гособвинение просит вернуть Серебренникова под подписку о невыезде
.
  01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
.
  01.11.19 08:56
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
.
  31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket